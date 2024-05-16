دبي تستضيف مؤتمر التدقيق والتحول الرقمي في نوفمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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كشف عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن دبي سوف تستضيف مؤتمر التدقيق ومكافحة الفساد والتحول الرقمي في نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال فعاليات «قمة التدقيق 2024» التي انطلقت في أبوظبي بمشاركة أكثر من 600 خبير ومدقق داخلي.

وأعلنت الجمعية – خلال «قمة التدقيق 2024» - عن جائزتين: جائزة الإنجاز الدولي مدى الحياة، وجائزة الإنجاز الوطني مدى الحياة من جمعية الإمارات للمدققين الداخليين، كما أعلنت الجمعية إنشاء منصة توظيف خاصة واحترافية، بالإضافة إلى إنشاء منصة للاستشارات المهنية في التدقيق الداخلي ومجالات متعددة بفكر جديد.

الذكاء الاصطناعي

وشهد فعاليات «قمة التدقيق 2024» جلسة خاصة تناولت كيفية «الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للتدقيق السريع في المؤسسات الحديثة. وشارك في الجلسة عبد القادر عبيد علي ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة «إي آند».

وتناولت ضرورة تكيف المؤسسات مع بيئة الأعمال السريعة من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لإجراء تدقيق سريع، ودور الذكاء الاصطناعي في التدقيق، وكيفية إيجاد حلول للتحديات والتحديثات المستمرة التي تواجهها الشركات في التدقيق الداخلي.

البلوك تشين

وأكد عبد القادر عبيد علي، في تصريحات لـ «البيان»، أن جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات أول جمعية على مستوى العالم تستخدم تقنية البلوك تشين، مشيراً إلى أن جميع الشهادات الصادرة من الجمعية والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها موثقة، والجمعية سباقة في هذا المجال.

وقال: المدققون الداخليون لا بد أن يكونوا سباقين في اكتساب الخبرات واستخدام تقنية المعلومات. وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات إن 193 مواطناً تخرجوا من برنامج «حصاد» الذي تنظمه الجمعية.

وقال: نحن أول جمعية على مستوى العالم يطلب مجلس إدارتها تقييم نفسه من جهة عالمية. وأوضح أن جمعية المدققين الداخليين كانت تنظم مؤتمرين، الأول خاص فقط برؤساء التدقيق، والثاني يشمل جميع المدققين، ورأت الجمعية دمج المؤتمرين لأول مرة، حيث يشارك نحو 600 شخص ما بين خبير ومدقق.

وأضاف إن «قمة التدقيق 2024» شهدت الإعلان عن مؤتمر التدقيق ومكافحة الفساد والتحول الرقمي بالتعاون مع الجمعية العالمية لمكافحة الفساد ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بموجب الاتفاقية المبرمة مع جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الحدث يوفر لكل العاملين بالتدقيق في الشركات والمؤسسات المختلفة الاستفادة من خبرات كشف الاحتيال ووسائل الأمان، التي من شأنها مساعدة الكيانات الخاصة بهم على تلافي أي مخاطر حالية أو مستقبلية.

وأشار إلى أن «قمة التدقيق 2024» شهدت إطلاق منصة خاصة تقدم الاستشارات الوظيفية والعملية المتخصصة في جميع قطاعات الأعمال بفكر جديد يوفر على الراغبين الحصول على استشارات مباشرة وقيمة من دون تكلفة مالية مرتفعة.

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