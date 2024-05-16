«راكز» توسع شراكتها مع بنك رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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شرعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» بتوسيع نطاق شراكتها مع بنك رأس الخيمة الوطني، لتسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتزويد عملاء «راكز» بحلول مصرفية أكثر أماناً وموثوقية، إضافة إلى تعزيز مهمة «راكز» في مد جسور التعاون بين عملائها والمؤسسات المالية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وراحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، حيث يشكل هذا التعاون نقطة انطلاق لتعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للشركات العاملة لدى «راكز»، علاوة على مساعدة المستثمرين الجدد في فتح حسابات مصرفية تجارية بمنتهى السرعة والكفاءة عن طريق نموذج «اعرف عميلك»، إذ يتم التحقق منها باستخدام منصة التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، التي تستضيفها شركة نور بلوك.

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