موانئ دبي العالمية تتوسع في رومانيا

المصدر: بوخارست، رومانيا – البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن استثمارات جديدة في رومانيا تتجاوز 130 مليون يورو مع افتتاح 3 مواقع رئيسية جديدة لتعزيز مكانة البلاد المتنامية كمركز رئيسي للتجارة الأوروبية، والمساهمة بتمكين النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

أصبح ميناء كونستانتسا، وهو أكبر ميناء للحاويات على البحر الأسود، مقراً لمنشأتين جديدتين لموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رومانيا، باستثمار قيمته 65 مليون يورو، وهما؛ مشروع محطة شحن للبضائع الثقيلة والكبيرة والمعقدة على مساحة تبلغ 5 هكتارات، وميناء جديد لشحن بضائع الدحرجة ومناولة ما يصل إلى 80.000 مركبة سنوياً.

كما تم استثمار 50 مليون يورو أخرى في منصة جديدة متعددة الوسائط في كونستانتسا سيتم افتتاحها في عام 2025. أما المنشأة الجديدة الثالثة فتقع في آيود، قلب المنطقة الصناعية في رومانيا، والتي أصبحت الآن مقراً لمركز لوجستي جديد متعدد الوسائط، على مساحة تبلغ 8 هكتارات، يربط بين السكك الحديدية والطرق، باستثمار تصل قيمته إلى 21 مليون يورو.

وستساهم المنشآت الجديدة في تعزيز الاتصال بين مراكز الخدمات البحرية وخطوط السكك الحديدية والمراكب والشاحنات الحالية التابعة لموانئ دبي العالمية عبر رومانيا، كما ستزيد من تدفق البضائع من البر الرئيسي في أوروبا عبر البحر الأسود وبحر الشمال والبحر الأدرياتيكي. وبحلول عام 2025، ستبلغ استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا أكثر من 250 مليون يورو، وذلك منذ بدء هذه الاستثمارات في العام 2004، بما يشمل أيضاً المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الإعلان عن أحدث مشاريع البنية التحتية لموانئ دبي العالمية بالتزامن مع مرور 20 عاماً على بدء استثمارات موانئ دبي العالمية في رومانيا؛ والتي كانت أولى وجهات توسعات موانئ دبي العالمية في أوروبا؛ حيث نمت أعمال الشركة بشكل كبير، وساهمت في تعزيز النمو المذهل للميناء. وفي هذه الأثناء، شهدت رومانيا تطوراً سريعاً، لتصبح الآن ثاني أكبر اقتصادات أوروبا الشرقية بعد بولندا.

وتتوقع موانئ دبي العالمية أن تساهم أحدث استثماراتها في تشجيع الشركات الكبرى على نقل أو توسيع وتمكين منشآت التصنيع في رومانيا والمنطقة المحيطة بها؛ حيث شهدت الآونة الأخيرة انتشار مفهوم دعم ومساندة التصنيع أو الإنتاج قريباً من البلد الأم أو المناطق المجاورة في أوروبا لمواجهة مخاطر التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

كما شهدت السنوات الأخيرة نمواً كبيراً لقطاع تصنيع السيارات، مع توقعات تشير إلى تحقيق مزيد من النمو. ويمثل هذا القطاع نسبة تصل إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في رومانيا؛ حيث تقوم كل من شركة مرسيدس، ورينو المالكة لسيارات داتشيا وفورد بالتصنيع في رومانيا. كما تتزايد استثمارات شركات السيارات في المجر وبولندا وتركيا المجاورة.

وقال راشد عبدالله، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد أوروبا»، والذي بدأ مسيرته المهنية مديراً لميناء كونستانتسا في عام 2004: «تطمح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى الاستفادة من علاقتنا الوثيقة مع رومانيا، وإلى توظيف أحدث استثماراتنا لدعم دورها المتنامي في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي على المستوى الأوروبي».

وقال كوزمين كارستيا، الرئيس التنفيذي، «دي بي ورلد» رومانيا: «ستساهم أحدث استثمارات موانئ دبي العالمية بزيادة تدفقات البضائع في رومانيا بنحو مليوني طن سنوياً على مستوى البلاد.

ونعتقد أن هذه الاستثمارات ستعمل على تعزيز مكانة موانئ دبي العالمية في كونستانتسا بشكل كبير، باعتبارها إحدى أهم مراكز الحاويات وبضائع الدحرجة في أوروبا الوسطى والشرقية. وللمساعدة في ذلك، نخطط أيضاً لافتتاح مركز خدمة متميز في منطقة البلقان».

قال سورين جريندينو، وزير النقل في رومانيا: «تعد موانئ دبي العالمية شريكاً قوياً لرومانيا على مدى عشرين عاماً، وترحب الحكومة الرومانية بأحدث استثمارات الشركة في البنية التحتية اللوجستية في رومانيا».

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