1.7 مليار درهم تداولات عقارية بالشارقة في أبريل

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 1.7 مليار درهم خلال شهر أبريل 2024، بينما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 1,632 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 6.5 ملايين قدم مربعة، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية»، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وبلغ مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أبريل الماضي 1,632 معاملة، ووصل عدد معاملات البيع إلى 579 معاملة، بنسبة 35.5% من عدد المعاملات الكلي، بينما بلغ عدد معاملات الرهن 197 معاملة بنسبة 12.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 402.2 مليون درهم، في حين بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 856 معاملة، ونسبتها 52.4% من العدد الكلي.

وجرت معاملات البيع في 89 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

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