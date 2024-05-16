«الإمارات للألمنيوم» تطلق منصة تصنيع رقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن إطلاق واحدة من أولى منصات التصنيع الرقمية في المنطقة، بهدف خلق المزيد من القيمة، من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم، بتطوير منصة التصنيع الرقمية ضمن شراكتهما الاستراتيجية ومع مايكروسوفت، لتسريع وتيرة خطة التحول الرقمية الخاصة بالشركة. وتعمل المنصة على دمج الأجهزة والبرامج والعمليات والأشخاص بسهولة في جميع مواقع الشركة حول العالم.

وتم تأسيس المنصة باستخدام أحدث جيل من سحابة مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure Hybrid)، بحيث تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، عبر العمليات الصناعية للشركة عالمياً، بما فيها جبل علي والطويلة، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة.

وتعتمد المنصة على هندسة رقمية مستخدمة متطورة، تم استخدامها سابقاً في مشاريع الدفاع والفضاء، وتجمع بين مزايا المعالجة السحابية العامة والخاصة داخل الشركة.

وتمكّن منصة التصنيع الرقمية الجديدة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من خفض تكلفة إجراء تحليلات الصور والفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي، بنسبة تزيد على 80 %، مع زيادة سرعة تنفيذها بما يصل إلى 13 مرة، مقارنة بالحلول التي اعتمدتها الشركة سابقاً. وتسمح منصة التصنيع الرقمية الجديدة، معالجة أكثر من 2.9 بيتابايت من البيانات في الوقت الفعلي سنوياً، ما يعادل بث أكثر من 32,000 فيلم بدقة 4K، وستواصل الشركة زيادة هذه القدرة في المستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي للشركة، إن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تهدف إلى أن تصبح رائدة في التقنيات الرقمية في المنطقة، وصناعة الألمنيوم على مستوى العالم. نؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق مزيد من القيمة، من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. تعمل منصة التصنيع الرقمية التي تم تأسيسها، بالتعاون مع مايكروسوفت، على تطوير عملياتنا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتوفير المزيد من الفرص للاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

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