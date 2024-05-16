«مبادلة» تستكمل الاستحواذ على «فورتريس» الأمريكية

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار «فورتريس» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول («مبادلة كابيتال»)، عن استكمال صفقة الاستحواذ المُعلن عنها مسبقاً والمتمثلة في الاستحواذ على 90.01% من حصة «فورتريس»، التي كانت تملكها شركة سوفت بنك جروب «سوفت بنك».

وعقب اختتام هذه الصفقة ستمتلك إدارة «فورتريس» حصة قدرها 32% في الشركة من فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة.

ويمتلك تحالف بقيادة شركة «مبادلة كابيتال» حالياً حصة بنسبة 68% من أسهم شركة «فورتريس»، وسواصل هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمبادلة كابيتال، الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس إدارة فورتريس.

ويُعد المديران التنفيذيان المشاركان للشركة درو ماكنايت وجوشوا باك، بالإضافة إلى الشريك جاك نيوماك، بجانب الرئيس المشارك بيتر بريغر، من أكبر المستثمرين الأفراد في عملية الشراء.

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