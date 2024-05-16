«تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بدبي تتعاون مع مجموعة «اللولو»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة اللولو شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة فرص السوق وتعزيز الابتكار لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم من قبل سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور رأفت رضوان وهبة، مدير إدارة تطوير المشاريع، وجيمس ك. فارغيز، مدير لولو دبي والمناطق الشمالية.

وتهدف «لولو» إلى خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح والمساهمة في مشهد الأعمال النابض بالحياة، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

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