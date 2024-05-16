«أرادَ»: نمضي قدماً نحو تحقيق هدف مبيعات بـ10 مليارات درهم بنهاية 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت شركة «أراد» للتطوير العقاري أنها تمضي قدماً نحو تحقيق الرقم المستهدف للمبيعات والبالغ 10 مليارات درهم بنهاية العام 2024. وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»: سنواصل اكتشاف وتقييم فرص تطوير جديدة في دبي، والشارقة، وغيرها من مناطق الإمارات وخارجها، مؤكداً أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الهدف المقرر للعام الجاري.

وأوضح أن مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا حقق مبيعات قوية حتى هذه اللحظة منذ بداية العام الجاري، حيث أطلقنا مبيعاته في يناير الماضي، ونحن بصدد إطلاق مشروعين فاخرين آخرين في دبي لاحقاً هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك فإن لدينا مشروعاً شاطئياً فاخراً آخر سنطلقه في الشارقة، علاوة على الاهتمام المتنامي بمشروع الجادة العملاق بقلب الشارقة.

عام استثنائي

وشدد على أن 2023 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لنا في «أرادَ»، مدفوعاً بالاهتمام المتنامي من جانب المستثمرين والمشترين في الأسواق التي نمارس نشاطنا فيها، ألا وهي الشارقة ودبي. وهناك عدة عوامل أدت إلى تحقيق هذا النجاح الكبير، ولعل من أهمها الاقتصاد الكلي القوي والسياسات المرنة، التي تتمتع بها الإمارات ككل.

وهناك أيضاً الاستراتيجية التي استندت إليها الشركة منذ انطلاقها في عام 2017، والتي تتلخص في تشييد مجتمعات ذات تصاميم ومرافق خدمية، وفق أعلى المعايير العالمية، وبأسعار منافسة تعكس أفضل قيمة ممكنة للعقارات المباعة. وقد واصلنا التركيز على هذه الاستراتيجية مع استمرار نمو الشركة وتوسعها، الأمر الذي نتج عنه بيع أكثر من 13,000 منزل بقيمة إجمالية تتجاوز 17 مليار درهم منذ إطلاق «أرادَ».

وبالنسبة للمشروع الأكثر نجاحاً في 2023 قال: إن مجمع مسار واصل للعام الثالث على التوالي صدارة قائمة مشاريعنا الأكثر نجاحاً، وبإجمالي مبيعات 3.64 مليارات درهم خلال عام 2023، حيث مثل ذلك أكثر من نصف مبيعاتنا الإجمالية في الشركة.

وجاء أول مشاريعنا في دبي جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، بالمرتبة الثانية، ولكن هذا الاتجاه بصدد التغيير هذا العام، حيث تم بيع مشروع جوري هيلز بالكامل ومجتمع مَسار على وشك اللحاق به قريباً. أما بالنسبة لعام 2024 فنتوقع أن تكون المشاريع الثلاثة الجديدة، التي سنطلقها في دبي هذا العام هي الأكثر مبيعاً بين كل المشاريع.

وحدات

وأشار الخشيبي إلى أنه يجري العمل حالياً على تطوير أكثر من 3,800 وحدة عقارية في كل من الجادة ومَسار بالشارقة، ومشروع جوري هيلز في دبي. وكان حي سنديان، والذي يمثل المرحلة الأولى من مَسار، أحدث المشاريع التي أكملناها مؤخراً، وهو يضم 430 فيلا، حيث انتهت الأعمال الإنشائية فيه خلال شهر ديسمبر، ويجري حالياً تسليم وحداته للمالكين الجدد.

كذلك في ديسمبر أكملنا أول 4 مبانٍ ضمن تجمّع شقق طراز في الجادة، وتم الانتهاء من الأبنية الأربعة المتبقية في مارس، وبذلك نكون قد أضفنا 920 وحدة سكنية جديدة في هذه الوجهة.

وبين أن الهنود شكلوا منذ بداية هذا العام أكبر نسبة من المشترين لدينا في «أرادَ»، من حيث قيمة العقارات المباعة، تلاهم بعد ذلك مباشرة المشترون الإماراتيون.

استدامة

وأكد أن الاستدامة جزء لا يتجزأ من أهدافنا الأساسية، ولا يقتصر تركيزنا على مفهوم الأبنية الخضراء فقط، وإنما يتعداه إلى باقة واسعة من الممارسات.

كما نقوم كذلك بدمج تقنيات المدن الذكية والمنازل الذكية في مجتمعاتنا، فضلاً عن استثماراتنا الضخمة في التقنيات العضوية لمعالجة المياه. وقال: هناك أيضاً شراكتنا المثمرة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن مبادرة منبت، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين الإماراتيين بشكل مباشر مع مختلف شرائح المستهلكين.

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