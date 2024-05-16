دبي تستعرض إمكاناتها في «آيمكس فرانكفورت»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في معرض آيمكس فرانكفورت 2024، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء وتستمر حتى اليوم، إلى جانب أكثر من 35 من الشركاء والعارضين الذين يسهمون في ترسيخ مكانة دبي العالمية كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى بما فيها فعاليات الأعمال.

وضمت قائمة المشاركين إلى جانب «فعاليات دبي للأعمال» كلاً من طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومجموعة إعمار للضيافة، وفنادق حياة، وأتلانتس دبي والمزيد.

وتأتي مشاركة دبي هذا العام منسجمة مع موضوع المعرض وهو بعنوان «التأثير»، وكذلك اهتمام الجهة المنظمة بضرورة تمكين قطاع فعاليات الأعمال العالمي لترك أثر إيجابي على أنشطتهم، وتأكيداً على السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الكبرى، قامت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA هذا الأسبوع بالإعلان عن فوز دبي بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في عدد المؤتمرات والاجتماعات التي استضافتها لجمعيات دولية خلال العام 2023.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعكس موضوع آيمكس فرانكفورت هذا العام تحت عنوان «التأثير» طموحنا في تطور ونمو قطاع فعاليات الأعمال في دبي، حيث إننا نسعى إلى جذب الفعاليات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق النمو بشكل عام.

ولهذا نكثف جهودنا مع كافة الشركاء وصناع القرار لنستعرض أفضل المقومات التي تتمتع بها دبي ودعم استراتيجيتها الاقتصادية الطموحة.

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