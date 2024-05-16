مهرجان دبي للمأكولات يختتم فعالياته بمشاركة 769 مطعماً

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات فعالياتها في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بعد رحلة امتدت لـ 23 يوماً كانت مليئة بالتميز في عالم المأكولات والنكهات الشهية والمطابخ المتنوعة، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية الرائعة في جميع أنحاء المدينة.

وشارك في الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي للمأكولات 2024، التي انطلقت يوم الجمعة 19 أبريل واختتمت في يوم الأحد 12 مايو، 769 مطعماً، منها المطاعم الحاصلة على نجوم ميشلان والمدرجة في دليل «غولت آند ميلو»، إضافة المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وسلط المهرجان الضوء على رواد عالم الطهي وعالم المأكولات في دبي، حيث استقبل 778 طاهياً، منهم أربعة طهاة عالميين، شاركوا في العديد من فعاليات وأنشطة الطهي في جميع أنحاء مهرجان دبي للمأكولات.

ويهدف مهرجان دبي للمأكولات لتعزيز مكانة المدينة مركزاً عالمياً لفنون الطهي، وكذلك موسماً مهماً لاستعراض تميز دبي في عالم فنون الطهي وتعزيز أسلوب الحياة الصحي للجميع، ويتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول العام 2033. ويبرز المهرجان قطاع المأكولات وفنون الطهي النابض بالحياة في دبي والاهتمام المتزايد بتجارب تناول الطعام المتنوعة.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يتناول سكان دبي الطعام خارج المنزل بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع، مع زيادة كبيرة بنسبة 14 % في الإنفاق الأسبوعي على تناول الطعام.

ويسلط التقرير الضوء على أن 81% من رواد المطاعم يفضلون المطاعم البسيطة، و73% يفضلون تناول الطعام في الأماكن المفتوحة المخصصة لهذه التجربة، ويفضل 49% الأكل في المطاعم والمقاهي الفاخرة.

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