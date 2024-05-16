29 % من الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة أكثر اهتماماً بجذب القيادات

المصدر: (دبي - البيان)

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يركز الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس إدارة الشركات في الشرق الأوسط بشكل أكبر على استقطاب القادة وتطويرهم والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى مسألة خلافة القيادة وتتابعها، مقارنة بالمسؤولين التنفيذيين في مناطق أخرى على مستوى العالم، وفقاً لنتائج تقرير جديد، أصدرته شركة «هايدريك آند سترجلز»، وحمل عنوان «استبيان هايدريك آند سترجلز للرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة في الشرق الأوسط لعام 2024».

وقال التقرير إنه على الرغم من اتفاق قادة الشرق الأوسط مع نظرائهم العالميين على التحديات الاقتصادية والسياسية، إلا أن التحديات التي تواجه القيادة، تمثل فارقاً رئيساً. حيث يعتبر 29% من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارة في الشرق الأوسط (مقارنة بـ 24% عالمياً)، أن استقطاب القادة وتطويرهم والاحتفاظ بهم يمثّل التحدي الأكبر.

كما يرى 22% منهم (مقارنة بـ 17% عالمياً)، أن خلافة القيادة وتتابعها يشكل مصدر قلق رئيساً لهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثلث من عبّروا عن قلقهم إزاء تحديات القيادة، أبدوا ثقة أقل في قدرة مؤسساتهم على إدارتها، بالمقارنة مع المسؤولين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للبنك الدولي، من المتوقع أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.7% في عام 2024، مقارنة بـ 1.9% في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال العوامل الأخرى، مثل الصراعات المستمرة، والاضطرابات التجارية، وغيرها من الأمور تلقي بظلالها على هذه الاقتصادات.

لذا، فمن غير المستغرب أن يشير قادة الشرق الأوسط إلى حالات الاضطراب والتقلبات الاقتصادية بنسبة (56%)، والأوضاع الجيوسياسية بنسبة (56%)، باعتبارها أهم التحديات التي تواجه مؤسساتهم في عام 2024. ويتفق أقرانهم العالميون معهم، حيث يبلغ المتوسط العالمي لهذه التحديات الاقتصادية والسياسية بنسبة 63% و39% على التوالي.

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