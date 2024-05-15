انطلاق قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب 2024 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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انطلقت، اليوم، في أبوظبي فعاليات قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب 2024، بمشاركة أكثر من 200 مندوب من قطاعات الأعمال في الصين والدول العربية.

وذلك بتنظيم مشترك من الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال وغرفة تجارة أبوظبي، تحت شعار «اغتنام الفرص الواعدة». وتركز القمة على الابتكار الأخضر، وأمن الطاقة، والابتكار التكنولوجي، والاستثمار المالي، والتحول الرقمي في قطاع التعليم، وغيرها من القطاعات الأخرى، بهدف تعزيز التعاون العملي بين الصين والدول العربية.

وألقى كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وتشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، ولونغ يونغتو الرئيس المشارك في الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، كلمات في حفل الافتتاح.

فرص واعدة

وأكد المتحدثون قوة ومتانة العلاقات الصينية العربية، مشيرين إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين الجانبين، والفرص الواعدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتضمنت فعاليات القمة جلسات حوارية وعروض لمشاريع تعاون متنوعة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجي بين شركات إماراتية وصينية.

ومن أبرز فعاليات القمة إطلاق تقرير «التمويل والاستثمار بين الصين والدول العربية 2023»، الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وتستمر القمة 5 أيام بمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين، على أن يعقبها سلسلة فعاليات في دبي والرياض.

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