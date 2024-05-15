غرفة الشارقة تنظم ملتقى الأعمال والاستثمار بالتعاون مع موريشيوس

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مقرها اليوم، ملتقى الأعمال والاستثمار بين الشارقة وموريشيوس، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس.

يبحث الملتقى التعاون الاستثماري وتبادل التعريف بالفرص الاستثمارية لدى البلدين، بمشاركة ممثلين عن الشركات الإماراتية، وأكثر من 60 شركة من موريشيوس متخصصة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها الصناعة والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق.

حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشوكت علي سودهن، سفير جمهورية موريشيوس لدى الدولة، وهيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس.

ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مديري الإدارات ومسؤولين في غرفة الشارقة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وممثلي عدد من الشركات الاقتصادية في الشارقة.

مذكرة تفاهم

وعلى هامش الملتقى وقعت غرفة الشارقة مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية موريشيوس. وأكد عبد الله سلطان العويس أهمية الملتقى في تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس، فضلاً عن ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل جانب.

بدوره أشار شوكت علي سودهن إلى أن الملتقى منصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، واستكشاف مجالات التعاون الواعدة.

ومن جانبه أشار هيمراج رامنيال سي اس كيه إلى أن التنسيق بين مجلس التنمية في موريشيوس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة يعد محطة بارزة في مسيرة التعاون الاقتصادي المتنامي بين مجتمعي الأعمال في موريشيوس والشارقة، ودولة الإمارات عامة.

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