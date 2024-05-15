1.7 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أبريل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر أبريل الماضي 1.7 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 1632 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 6.5 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة اليوم.

وبلغ مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أبريل 2024 / 1632 معاملة، منها 579 معاملة بيع، بنسبة 35.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 197 معاملة بنسبة 12.1% من إجمالي المعاملات، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 856 معاملة ونسبتها 52.4% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 89 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 253 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 185 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 141 معاملة.

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