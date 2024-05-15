«لولو» تتعاون مع الاقتصاد والسياحة في دبي لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت مجموعة اللولو شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لزيادة فرص السوق وتعزيز الابتكار لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الصدد من قبل سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور رأفت رضوان وهبة، مدير إدارة تطوير المشاريع، وجيمس ك. فارغيز، مدير لولو دبي والمناطق الشمالية.

وفي معرض حديثه عن التعاون، قال سليم إم إيه، مدير مجموعة اللولو: «بصفتنا كياناً محلياً نؤمن دائماً بدعم رواد الأعمال والكيانات التجارية المحلية. ومن خلال هذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي نعتزم مساعدة ودعم رواد الأعمال الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء مشاريعهم وتوسيع نطاقها».

وتهدف «لولو» إلى خلق بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح والمساهمة في مشهد الأعمال النابض بالحياة، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجاءت أبرز نقاط الشراكة في 3 نقاط وهي:

1. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة: تهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بفرص لتوسيع قنوات مبيعاتها، ضمن الشبكة الكبيرة من متاجر لولو هايبرماركت في جميع أنحاء دبي.

2. الأولوية في التسجيل لأعضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي: سيحصل أعضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دبي على الأولوية في التسجيل كبائعين، مما يسهل الوصول إلى فرص السوق.

3. الترويج من خلال منصة «لولو»: ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم الترويجي، من خلال الوصول الواسع لمنصة «اللولو»، مما يعزز وجودها في السوق وآفاق النمو.

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