المصدر: دبي - البيان

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أكد عدد من مسؤولي الشركات المشاركة بمعرض سيمليس الشرق الأوسط 2024، أن الحدث العالمي يرسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع التجارة الرقمية، ويدعم الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الرقمي لنمو القطاع، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 مايو الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وبتنظيم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.

وأشار الخبراء المشاركون إلى أن الحدث يبحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي، واستعراض جهود تعزيز التحالفات بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي، ودورها الحيوي في تطوير وتعزيز الاقتصاد الرقمي والتعاون والابتكار، لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات حول العالم، وسبل تعزيز أطر العمل الدولي المشترك، بما يخدم تطور المجتمعات، ويدعم الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما تم الحديث حول دور معرض «سيملس دبي» في استعراض أحدث التقنيات الرقمية في الدفع والتدفق المالي والاقتصاد الرقمي، وأهمية ذلك في تنمية الأعمال وريادتها.

حماية الأعمال

وتشارك منصة «فوكال» من مُزن في المعرض بدبي، باعتبارها حلاً شاملاً قادراً على الكشف عن المخاطر وتقييمها ومعالجتها، فضلاً عن حماية الأعمال من عمليات الاحتيال. كما تضمن الالتزام للمعايير والقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، وإجراءات التعرف إلى العميل والشركات.

وقال الدكتور محمد الحسين المؤسس والرئيس التنفيذي لمُزن: «سيملس هو حدث مهم في مجال التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة، ونسعى من خلال المشاركة فيه إلى إبراز دورنا المهم في خدمة هذا القطاع. نستعرض في المؤتمر أحدث حلولنا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها منصة فوكال، وهي منصة شاملة متطورة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وصُممت لإعادة صياغة استراتيجيات منع الاحتيال، وتحسين الامتثال في مختلف القطاعات.

وبما أن هذه النوعية من الفعاليات تعتبر مناسبة مهمة لبناء شبكة علاقات مع خبراء الصناعة، وتكوين شراكات مستقبلية. كما سينخرط خبراؤنا في جلسة نقاش لتسليط الضوء على دور التحليلات البيانية المتطورة في تحسين عملية إدارة المخاطر، وتعزيز اتخاذ القرارات، ودفع عجلة الابتكار».

وأضاف الحسين: «نحرص في مُزن على تحقيق قيمة مضافة لتعزيز التحول الرقمي للمؤسسات، من خلال تمكينها لاتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، حيث نجمع بين المعرفة المهنية والخبرة التقنية الواسعة اللازمة لمساعدة أكبر المؤسسات على مواجهة مشاكلهم وتحدياتهم الملحّة، ما يعزز مكانتنا الرائدة والمتميزة في المنطقة.

ونقوم بتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات المعنية من خلال شراكات استراتيجية، حيث نعمل على تسخير حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لخدمة شركائنا في المنطقة، وتمكينهم من الاستفادة من بياناتهم على نحو أكثر بكفاءة وفاعلية».

رقمنة الأعمال

كما تشارك بوابة الدفع الإلكترونية العالمية «مونتي باي»، التي طورتها مجموعة «مونتي غروب»، في معرض سيملس العالمي بحلولها المتخصصة في الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال، وقال شارلز متّى الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات، ماي مونتي: «تعد الإمارات سوقاً ممتازاً من حيث توفير منصة مثالية لنا من أجل تسريع توسعنا عالمياً. وتتمتع الدولة بوجود قطاع تكنولوجي قوي يدعم الابتكارات، ما يجعل منها الوجهة الأفضل للتعاون مع الشركاء المحتملين، وسيساعدنا ذلك في تحقيق خططنا للنمو».

وأشار متّى إلى أن هذه السنة الرابعة التي نشارك فيها في هذا الحدث، وهناك تفاعل كبير من قبل المشاركين والشركات، وهذه أول سنة التي نعتمد فيها الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال، التي تجعل شركات شبكات الهواتف المحمولة مثل Du وغيرها، تقدّم خدمات مصرفية إلكترونية للشركات، وليس للأفراد، وهذا عمل جديد نقوم به.

وقال متّى: «لدينا قسم يختص في الذكاء الاصطناعي، تبدأ مهمته بتقييم الزبون لفهم سلوكه الاستهلاكي، وطريقة تفاعله، لكي نتمكن من إعطائه درجة أولاً. وهذه أولى الخطوات التي طبقنا عليها الذكاء الاصطناعي، من خلال الخدمة الموجودة في آسيا».

وأشار إلى أن المنصة ذاتها تضمن تجربة سهلة وفريدة من نوعها لمستخدميها، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات، لتلبية الاحتياجات المالية لمستخدميها. ويبدي الفريق متعدد الثقافات، القائم على تطويرها، أعلى مستويات التفاني والسرعة، وبذل أقصى الجهود لرقمنة مستقبل العملاء، وتسهيل حياتهم.

التدقيق الأمني المستقل

وكشفت براكتيكال سكيورتي لاب، شركة الأمن السيبراني المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق الأمني المستقل، عن إطلاق عملياتها في دولة الإمارات، وتحديداً من دبي، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024»، وأعربت الشركة عن استعدادها التام لعقد الشراكات، وتقديم خدماتها للشركات والمنظمات الباحثة عن مستوى متفرّد من حلول أمن المعلومات.

وقال يفجيني سوبوليف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براكتيكال سكيورتي لاب»، والذي يتمتع بخبرة تتخطى 15 عاماً في هذا المجال، مدعوماً بنخبة من الموظفين الموثوقين في الشركة: «نسعى إلى التميز في حل جميع المشاكل المعقدة، من خلال أساليبنا المبتكرة، وتقديم خدمات تفوق توقعات العملاء لبلوغ آفاق غير مسبوقة. ويتخطى توسيع عملياتنا من دبي، مجرد إدراكنا للأهمية الاستراتيجية للإمارة، وإنما يشكل خير دليل على التزام الإمارة الراسخ بالابتكار والنمو واحتضان الإبداع، لا سيما في ظل بيئة الأعمال النابضة، التي تجعلها الوجهة الأمثل لاستعراض خبراتنا في الأمن السيبراني، وندعو جميع الشركات والمنظمات في دولة الإمارات، إلى تجربة المستوى المتميز الذي تضمنه خدماتنا في حماية أصولهم الرقمية، وإرساء بيئة عمل آمنة للجميع، كما نمنح الشركات فرصة تقديم خدمات بالنيابة عنهم، من خلال صفقات التعهيد».

وتقدم «براكتيكال سكيورتي لاب»، في إطار توسعها في الأسواق الإماراتية، منتجات وتطبيقات جديدة مصممة خصيصاً لتواكب متطلبات المنطقة، بما يشمل اختبارات اختراق الشبكات الخارجية والداخلية، وتطبيقات الويب والأجهزة المحمولة.

وتقدم الشركة حلولاً مبتكرة وخبرات غير مسبوقة في إطار سعيها لتمكين الشركات في دولة الإمارات من حماية أصولها الرقمية، وتعزيز قدراتها التنافسية، وسط المشهد الرقمي الحالي.

حلول الخرائط

وأعلنت «مابابيل Mappable»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول رسم الخرائط القابلة للتخصيص، والمصممة بدرجة كبيرة للأسواق المحلية، عن إطلاق حلها الرائد «Neurogeocoder»، لجميع العملاء في دولة الإمارات.

وقالت سابينا ميرزا أحمدوفا الرئيس التنفيذي لشركة «مابابيل»: «تواصل دولة الإمارات تقدّمها المطرد في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتنقل الذكي، ونحن متحمسون جداً لدعم الشركات في مسارها نحو النجاح والازدهار. تمكّن حلول الخرائط القابلة للتخصيص الشركات من تحسين خدماتها اللوجستية، والارتقاء بجودة خدمة العملاء، من خلال أتمتة العمليات، وتقليل أعباء العمل على الموظفين ومراكز الاتصال والقوى العاملة القائمة على معالجة الطلبات. ندرك في «مابابيل» ما تحتاجه الشركات المحلية، ونقوم بتحديث منتجاتنا باستمرار، وذلك بتسخير تعلم الآلة (ML)، والذكاء الاصطناعي، لتقديم أفضل حلول رسم الخرائط لعملائنا. يُعد حل «Neurogeocoder»، الذي تم إطلاقه حديثاً، مثالاً رائعاً على ذلك، فهو يتفهم عاداتنا في إدخال العناوين، ويتكيف معها».

ابتكار وكفاءة

وبمناسبة إطلاق حلول الشركة يانغو روربوتكس في الحدث العالمي، قال أليكسي فيليبوف رئيس التطوير العالمي في يانغو روربوتكس: «مع استمرار ارتفاع تكاليف التنفيذ، تأتي حلول روبوتات المستودعات من يانغو روبوتكس في وقت حاسم حقاً، وذلك لمساعدة الشركات على المحافظة على تنافسيتها، والازدهار في سوق الأعمال اليوم. تُظهر حلولنا الروبوتية الثابتة والمتنقلة وغيرها من التقنيات الخاصة بالمستودعات، التزام يانغو بالابتكار، وتحقيق الكفاءة، ما يؤدي إلى خفض التكاليف بصور كبيرة، ويعزز التحسينات التشغيلية لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. نحن متحمسون لإطلاق هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض سيملس الشرق الأوسط، وعرضها لإبراز القيمة الهائلة المضمنة فيها، عبر مختلف الصناعات والقطاعات».

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