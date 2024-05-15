سياحة عجمان تطلق حملة توعوية لتنظيم قطاع بيوت العطلات

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان، مؤخراً، حملة توعوية مكثفة تستهدف قطاع بيوت العطلات، بهدف زيادة الوعي بين مستثمري القطاع السياحي حول متطلبات وإجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هذا النشاط السياحي المستحدث في الإمارة.

وأشار محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، إلى أن الحملة تهدف إلى تعريف المستثمرين بالمرسوم الأميري رقم 6 لعام 2023 الخاص بتنظيم بيوت العطلات في عجمان، وتوفير ورش عمل توعوية لتمكين المستثمرين من استغلال هذه الفرصة الاستثمارية بهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي في الإمارة وتشجيع وجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في الاستفادة من النمو السياحي المميز في الإمارة والدولة.

وأضاف الهاشمي أن الدائرة تسعى إلى عقد اتفاقيات تعاون مع منصات حجز رائدة بهدف تنظيم العملية ووضع إطار قانوني واضح للعرض على تلك المنصات، مما يخدم جميع الأطراف المعنية.

وتم إطلاق خدمات بيوت العطلات في عجمان في العام 2023 بهدف تعزيز القطاع السياحي وزيادة جاذبية الإمارة للزوار، وتنفيذها بموجب توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتنمية السياحة في عجمان وفقاً للمرسوم الأميري رقم 03 لسنة 2012.

ومن بين الخدمات المقدمة توفير إرشادات وإجراءات واضحة واستباقية لتنظيم نشاط بيوت العطلات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص. يمكن للمهتمين التسجيل في الخدمات عبر النظام الإلكتروني للدائرة، ومن ثم تقديم المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة لاستكمال الإجراءات.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز السياحة في عجمان وجذب المزيد من الزوار، مع التركيز على المحافظة على الموروث الثقافي ودعم المجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تحقق هذه الجهود تعزيزاً كبيراً لقطاع السياحة في عجمان وتفعيل دورها كوجهة سياحية متميزة ومستدامة في المنطقة.

ويشهد قطاع السياحة في عجمان نمواً مطرداً ويضم مجموعة من العوامل الجاذبة مثل المحميات الطبيعية والمنشآت الفندقية والمنتجعات والمطاعم والأسواق التقليدية والمرافق الترفيهية والمرافق السياحية التي تلبي احتياجات السياح المحليين والدوليين. ومن خلال خدمات بيوت العطلات، تسعى إمارة عجمان إلى تعزيز قطاع السياحة لديها وجذب تدفق أكبر من الزوار وتلبية تطلعات الباحثين عن الإقامة في بيوت العطلات أثناء زيارتهم للإمارة، بينما تحظى الاستدامة بالأولوية عند وضع هذه الخطط التنموية لتتماشى مع رؤية إمارة عجمان، حيث تولي دائرة التنمية السياحية في عجمان اهتماماً فائقاً لتنفيذ ممارسات السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز دعم المجتمعات المحلية والشركات.

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