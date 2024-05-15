مالية الشارقة تعرّف بمزايا وآليات خدمة الدفع الرقمي باستخدام الشيكات الآلية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورشة تقنية تعريفية بالمرحلة الأولى لمبادرة تطوير نظام الدفع الرقمي «تحصيل»، بتدشين خدمة الدفع الرقمي باستخدام الشيكات الآلية، والتي تتيح العديد من المزايا والتسهيلات للمستخدمين من الجهات الحكومية والأفراد.

شهد الورشة التي عقدتها الدائرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ممثلون من شركة تحصيل لتكنولوجيا المعلومات، ومصرف الشارقة الإسلامي، باعتبارهما الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في تنفيذ الخدمة وإطلاقها، بهدف عرض آلية تطبيق خدمة الدفع الرقمي، وتحصيل الإيرادات باستخدام الشيكات الآلية، والاستماع إلى ملاحظات الشركاء ومقترحاتهم التطويرية قبل التدشين الرسمي للخدمة، وتبادل الأفكار لتنفيذ وإطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة.

تعزيز التحول الرقمي

وفي هذا الإطار، قالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الدائرة نجحت في إنجاز خطوات نوعية لتوسيع نطاق الجهات الحكومية والخاصة والأفراد المستفيدين من منظومة خدماتها المالية الرائدة، ومن ضمنها منصة تحصيل، لا سيما في ما يتعلق بالأنظمة الذكية والرقمية المطورة لعمليات التحصيل والدفع، وهو ما يعمل على تعزيز ممارسات الحوكمة المالية الجيدة في هذا القطاع الحيوي، وتمكين التحول الرقمي الذكي في إمارة الشارقة، وتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية، وبما يواكب تكنولوجيا المستقبل.

3 مراحل

وأوضحت أن مشروع تطوير النظام الرقمي لمنصة (تحصيل)، يشمل ثلاث مراحل، تخص الأولى منها آلية التعامل مع الشيكات الآلية، تأتي في سياق ثلاث مراحل، بينما تغطي المرحلة الثانية أتمتة جميع إجراءات تحصيل رسوم الأمانات والمعالجة المالية وآليات وإجراءات رد مبالغ الأمانات، في حين ستركز المرحلة الثالثة على المستوى الأول من ذكاء الأعمال.

أهداف تخدم القطاع المالي

وأكدت أن النظام يسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف في القطاع المالي، ترتبط بتعزيز كفاءة الإجراءات المالية، وأتمتة عمليات التحصيل والدفع والتسوية بطرق آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في الإلغاء التدريجي للتعامل مع وسائل التحصيل النقدي، ويعمل على دعم متخذي القرار، عبر توفير تقارير إحصائية ولوحات متابعة بيانية، وتحسين تجربة مختلف شرائح المتعاملين، من خلال توفير الوقت والجهد وخفض التكاليف، وتسهيل فرص الاستثمار.

72 جهة مشاركة

في الجزء الأول من الاجتماع، قدمت السيدة ميرة بن هده رئيسة قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية بدائرة المالية المركزية، تعريفاً موجزاً بنظام الدفع الرقمي «تحصيل»، والتي تعتبر منصة رقمية موحدة ومتكاملة، تعتمدها الدائرة لضبط عملية تحصيل الرسوم، ومعالجة عمليات التحصيل والدفع الآني بشكل آمن وسهل، ويتم إجراء التحصيل عبر وسائل حديثة ومبتكرة، ومن خلالها تدفع رسوم المعاملات والخدمات المقدمة من حكومة الشارقة، وبما يرتبط مع الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة، ولشركائها من الجهات الحكومية.

وأشارت بن هده إلى أن الخدمات التي تقدمها منصة تحصيل، تفوق من حيث العدد والمزايا، ما تقدمه المنصَّات المالية الأخرى، إذ بلغ عدد المؤسسات المشاركة في استخدام النظام 36 جهة حكومية، و6 جهات خاصة، و20 مركزاً لخدمات الأعمال، و10 شركاء خدمة، بينما بلغ إجمالي الجهات المستفيدة نحو 121 جهة مختلفة، لافتة إلى أن النظام يعتمد على 15 وسيلة دفع، و22 قناة دفع وشحن، وقد بلغ إجمالي الحسابات المسجلة حتى الآن، أكثر من 600 ألف حساب، ويشهد النظام تنفيذ أكثر من 7 ملايين معاملة دفع سنوياً.

آليات نظام الدفع الرقمي

وفي الجزء الثاني من الاجتماع، استعرض محمد السيد استشاري إدارة مشاريع أنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات بالدائرة، أمام الحضور، آليات العمل بنظام الدفع الرقمي عبر الشيكات الآلية، والتي تشمل أتمتة كافة إجراءات الدفع الرقمي باستخدام الشيكات البنكية، والتخلص من كافة الإجراءات اليدوية، وتزويد الجهات المشاركة بقارئ المسح الإلكتروني للشيكات البنكية، يليها تدريب موظفي الجهة على التعرف إلى الخصائص الأمنية للشيكات، بواسطة مصرف الشارقة الإسلامي، وكيفية القراءة الآلية لتفاصيل الشيك.

دفع خاضع للحوكمة

وأشار إلى أن آلية الدفع عبر الشيكات الآلية، تخضع لنظام حوكمة دقيقة بين الشيك والعميل والجهة، وتمكن من القيام بدفع رسوم عدة معاملات بواسطة شيك واحد، وكذلك دفع رسوم معاملة واحدة بعدة شيكات، مع إمكانية تسجيل وتحصيل الشيك الحال أو الآجل لسداد رسوم الخدمات.

ولفت إلى أن النظام يقوم بعملية تحديث آلي لحالة تحصيل الشيك لأنظمة الجهات، كما يمكنه إيقاف الشيكات الآجلة، واستبدال الشيكات أو دفع الرسوم بوسيلة دفع أخرى، لافتاً إلى أنه يتم استلام الشيكات المحصلة من الجهة بواسطة مصرف الشارقة الإسلامي مرة واحدة كل أسبوع.

واستعرضت الورشة أيضاً أمام ممثلي شركة تحصيل ومصرف الشارقة الإسلامي، مسار سداد المعاملات بواسطة الشيكات الجديدة المقبولة، وكذلك مسار سداد المعاملات بواسطة الشيكات المسجلة سلفاً، بالإضافة إلى مسار المعاملات في حالة الشيكات غير المقبولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز