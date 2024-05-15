13 % نمو صافي أرباح «جي إف إتش» الفصلية إلى 27.14 مليون دولار

المصدر: المنامة – البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للربع الأول، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 27.14 مليون دولار مقابل 24.01 مليون دولار في الربع الأول من 2023، بزيادة 13.03%، ما يعكس النمو في المساهمات من الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة وأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى مساهمات جيدة من الأعمال المصرفية التجارية. بلغت ربحية السهم خلال الربع الأول 0.77 سنت مقابل 0.72 سنت في الربع الأول 2023.

وبلغ إجمالي الدخل 162.97 مليون دولار في الربع الأول من العام مقابل 105.06 ملايين دولار في الربع الأول من 2023 بزيادة 55.13%، وبلغ صافي الربح الموحد بالربع الأول 30.34 دولاراً مقابل 24.44 مليون دولار في الربع الأول من 2023، بزيادة 24.14%.

وبلغ إجمالي المصروفات بالربع الأول 89.18 مليون دولار مقابل 62.50 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 42.69%، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 955.67 مليون دولار في 31 مارس 2024 مقابل 989.54 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، بانخفاض 3.42%.

وتدير جي إف إتش ما يزيد على 20.6 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

توسيع الاستثمارات

وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تعكس هذه النتائج المساهمات الجيدة من الشركات التابعة للمجموعة والدخل الجيد الناتج عن عملات الاكتتاب والرسوم من المحافظ الاستثمارية للمجموعة وأنشطة الخزانة. لا يزال النمو والتقدم المستمران يعتمدان بالأساس على نجاح استراتيجية المجموعة وتركيزها على الاستثمار في القطاعات المنخفضة المخاطر والجيدة الأداء والأسواق ذات النمو المرتفع على المستويين الإقليمي والدولي».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر من النمو والأداء الجيد للأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث ارتفع الدخل 55.1% وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بحوالي 13% على أساس سنوي، وقد تحققت هذه المكاسب نتيجة للنمو والمساهمات الجيدة من أعمالنا المصرفية الاستثمارية واستثمارات الخزانة والاستثمارات الخاصة، إضافة إلى الدخل الجيد من أنشطتنا المصرفية التجارية».

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