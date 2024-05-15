700 مليون دولار لاتفاقية تعاون بين العراق وإيطاليا

المصدر: بغداد - البيان

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أعلنت الحكومة العراقية، توقيع اتفاقية تعاون مع إيطاليا لتمويل عدد من المشاريع الصناعية في العراق، تقوم بموجبه الحكومة الإيطالية بدعم مشاريع متنوعة بقيمة حوالي 700 مليون دولار تغطي قطاعات الصناعة والطاقة والأغذية وغير ذلك من قطاعات حيوية.

وقامت عدد من شركات القطاع العراقي الخاص السبت الماضي بتوقيع 6 مذكرات تفاهم مهمة بين رجال أعمال عراقيين ورجال أعمال إيطاليين من موردي خطوط الإنتاج والمصانع.

وفي هذا الإطار وقعت إحدى شركات مجموعة زياد خلف القابضة مع فالورني الإيطالية اتفاقية تعاون لإنشاء معمل زجاج بقيمة 150 مليون يورو، ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع التي تم توقيعها اليوم ضمن هذا التعاون الذي جاء بضمانة شركة ساشي الإيطالية، وبكفالة من الحكومة العراقية.

وجاءت الاتفاقية من بين عدد من الاتفاقيات لتوريد 6 مصانع إلى العراق ضمن مبادرة الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتشمل إلى جانب المنتجات الزجاجية منتجات أخرى من بينها الأدوية وتربية الدواجن وإنتاج البيض ومعالجة الغاز المصاحب ومعمل خاص بالحديد.

وتم توقيع الاتفاقيات خلال لقاء خاص أقيم في مقر مؤسسة ساشي في روما، في ظل توجه الحكومة العراقية نحو تنوع الاقتصاد والاعتماد على الاقتصاد الصناعي، بدلاً من الاقتصاد النفطي.

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