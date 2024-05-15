179 استشارة لرواد الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة بالربع الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تقديم 179 استشارة لرواد الأعمال والمشاريع في مختلف المجالات من حيث بدء المشروع وتطويره، واختيار الأنشطة، والربط مع الجهات والشركات ذات العلاقة لضمان دعم المشروع واستدامته، ضمن خطط الدائرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والجهود المبذولة لدعم الرخص الصغيرة والمتوسطة في إمارة رأس الخيمة.

واستقبلت الدائرة، متمثلة بإدارة تطوير الأعمال، 22 وفداً من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية في مركز أعمال اقتصادية رأس الخيمة، الذي تقدم الدائرة من خلاله العديد من الاستشارات والمعلومات اللازمة كبوابة أخرى للدعم المقدم للرخص التجارية ورواد الأعمال والمستثمرين. وتشجيعاً للمشاريع وتطويرها، نظمت الدائرة العديد من المعارض في الإمارة لفتح قنوات بيع جديدة لهذه المشاريع، وكان أبرزها «معرض لمسات وطنية» الذي جاءت نسخته الأخيرة في فبراير للعام الجاري مقدماً الدعم لـ 43 رخصة تجارية ومنزلية.

تمكين الخدمات

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال في اقتصادية رأس الخيمة، أن الدائرة تعمل على ضمان مواصلة دعمها للمشاريع الوطنية المنتسبة لعضويتها، وبما يحقق لها استمرارية الأعمال دون توقف، والسعي إلى تمكينها من تقديم خدماتها ومنتجاتها للعملاء بتميز ونجاح من خلال إخضاع المنتسبين للعديد من الدورات والورش المجانية.

وبلغ عدد الرخص الواعدة خلال الربع الأول المنصرم من العام الجاري 92 رخصة بنسبة نمو 67 % مقارنة بالربع الأول لعام 2023، كما تم الترويج لعدد 24 رخصة تجارية، حيث تم عرض قصص نجاحها إعلامياً من خلال العديد من المبادرات مثل «راك شباب»، و«قصة نجاح»، و«بصمات وطنية ناجحة».

ودعت عائشة العيان، كافة أفراد المجتمع لمن لديه الموهبة والطموح للانضمام لعالم الأعمال، الاستفادة من المحفزات والفرص المتاحة أمامهم لتنمية أعمالهم وتعزيز حصولهم على مشاريع رائدة.

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