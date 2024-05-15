«أوبك»: تواصل انتعاش القطاعات غير النفطية في الإمارات

المصدر: (فيينا - وام)

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أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية، مدفوعاً بالدعم الحكومي والطلب الراسخ.

وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر مايو، أمس، أن الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 7.3% في الربع الثاني 2023، مع مساهمات كبيرة من قطاعات البناء والتمويل والتأمين. وأشارت «أوبك» إلى أن زخم النمو المحقق جاء استكمالاً للأداء الاقتصادي في 2023، حيث نما الناتج الإجمالي غير النفطي 10.4%، على أساس سنوي، في الربع الرابع من 2023.

وأوضحت «أوبك»، أن اقتصاد دبي توسع بنحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث 2023، مع نمو ملحوظ في النقل والتخزين 12.0%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 16.1%، بينما توسع قطاع البناء بنحو 1.1%.

وبحسب «أوبك»، أبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.4%، دون تغيير منذ يوليو 2023، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات إلى 55.3 في أبريل، من 56.9 في مارس، لكنه لا يزال ثابتاً في المنطقة التوسعية.

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