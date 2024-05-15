3.62 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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تواصل انتعاش التعاملات في السوق العقاري بدبي، وسجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك أمس، أكثر من 3.62 مليارات درهم عبر 889 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 731 مبايعة بقيمة 2.99 مليار درهم، منها 46 مبايعة لأراضٍ، و639 مبايعة لوحدات سكنية و46 مبايعة لمباني.

وتصدرت منطقة مشرف المبايعات في الإمارة من حيث القيمة بـ 800 مليون درهم عبر صفقة واحدة وهي لقطعة أرض مساحتها 5.2 ملايين قدم مربعة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 689 مليون درهم نتجت عن 86 صفقة، إحداهما لقطعة أرض بقيمة 500 مليون درهم، وثالثاً منطقة برج خليفة بـ 126 مليون درهم عبر 22 صفقة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 567.8 مليون درهم تمت عبر 139 معاملة، منها 28 رهناً لأراض، و87 رهناً لوحدات سكنية، و24 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 19 هبة بقيمة 69.6 مليون درهم.

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