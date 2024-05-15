1000 شركة دولية وناشئة تستعرض حلولها الرقمية في «سيملس 2024»

المصدر: دبي - البيان، وام

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تستعرض أكثر من 600 شركة دولية و400 شركة ناشئة، حلولها الرقمية وأحدث تقنياتها المتطورة، وذلك في معرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ويختتم غداً.

وأجمع ممثلو الشركات العارضة في «سيملس»، على أن المعرض يعد فرصة لاستعراض خبرات الشركات في قطاع سلاسل التوريد واللوجستيات، وتساعدها على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات السوق المتطورة.

وقال آلان قدوم، المدير العام لـ «سافوا» وهي شركة متخصصة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد في الشرق الأوسط إن المعرض يتضمن استعراض أحدث الابتكارات والحلول، مثل روبوتات البناء المتقدمة وحلول البرمجيات.

ولفت إلى التوقعات بأن يسجّل سوق أتمتة المستودعات بالشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 17.5 % في معدل النمو السنوي المركب، ليصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول العام 2025.

بدورها قالت شارل متى، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات في «ماي مونتي»، إن دولة الإمارات تستضيف هذا المؤتمر كونها إحدى الدول الرائدة في مجال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ووضع الابتكارات موضع التنفيذ، فيما أوضحت سابينا ميرزا أحمدوفا، الرئيس التنفيذي لشركة «Mappable»، أن الإمارات تواصل تقدمها المطرد في مجالات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتنقل الذكي.

وتستعرض شركة ماي فاتورة، حلولها المتقدمة التي تتضمن عدداً من العروض المصممة للسوق المحلية، والتي تناسب كلاً من الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحصلت الشركة على التراخيص من ستة مصارف مركزية في دول المنطقة، بما فيها مصرف الإمارات المركزي، وقال محمد عيديد، المدير العام لشركة ماي فاتورة في الإمارات: «نفخر بما حققته شركاتنا من نمو ملموس، ونتطلع خلال المشاركة في المعرض لإبراز تقدمنا ونمونا خلال الفعالية».

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