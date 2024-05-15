3.7 مليارات صافي أرباح «إعمار العقارية» بالربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إعمار العقارية نتائجها المالية للربع الأول 2024، حيث سجلت إيرادات بلغت 6.7 مليارات درهم، وصافي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 4.3 مليارات درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية بعد احتساب الضرائب 3.7 مليارات درهم مقابل 3.61 مليارات درهم في الربع الأول 2023، بنمو 2.6%.

وحققت الشركة خلال الربع الأول أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بزيادة لافتة وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من العام 2023. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم كما في مارس 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.

أداء مميز

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: استهلت إعمار العام بأداء متميز يعبر عن نهجنا القائم على النمو المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء.

لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا باستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظلّ ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمرّ في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها.

مشاريع جديدة

وقامت شركة إعمار للتطوير بإطلاق 10 مشاريع جديدة في عدد من مخططاتها الرئيسية المتكاملة في الإمارات وسجلت الشركة أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها وصلت إلى 12.9 مليار درهم في الربع الأول من العام 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 50% مقارنة بالربع الأول من العام 2023. وفي الربع الأوّل من العام 2024 أيضاً، أعلنت إعمار عن إطلاق مشروعين تطويريين جديدين: «ذا هايتس كنتري كلوب أند ولنس»، و«جراند بولو كلوب أند ريزورت».

ويشغل هذان المخطّطان الرئيسيان مساحة شاسعة تصل إلى 140 مليون قدم مربعة، وخصّصت لهما قيمة تطوير إجمالية تبلغ 96 مليار درهم. وقد ارتفع حجم مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في الإمارات إلى 70.8 مليار درهم سيتمّ احتسابها كإيرادات في السنوات المقبلة. في الربع الأول من العام 2024، سجلت عمليات إعمار في مجالات مراكز التسوّق والتأجير التجاري إيرادات بلغت 1.4 مليار درهم.

وحققت المحفظة أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 1.1 مليار درهم. وشهد الربع الأول من العام 2024 نموّاً في مبيعات المستأجرين بنسبة بلغت حوالي 9% مقارنة بالربع الأول 2023. كما حققت الأصول الرئيسية لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوق متوسط معدل إشغال بلغ 98% كما في 31 مارس 2023.

إعمار الدولية

وسجلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية مبيعات عقارية بلغت 625 مليون درهم إماراتي (170 مليون دولار أمريكي) وعائدات بلغ مجموعها 288 مليون درهم إماراتي (78 مليون دولار أمريكي) وذلك في الربع الأول من العام 2024.

وجاءت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، وبلغت الإيرادات من العمليات العقارية الدولية نسبة 4% من إجمالي إيرادات شركة إعمار.

وفي الربع الأول من العام 2024، سجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه لشركة إعمار إيرادات بقيمة 983 مليون درهم، بنمو نسبته 10% مقارنةً بالربع الأول من العام 2023. وحققت الفنادق التابعة لإعمار في الإمارات العربية المتحدة، بما فيها تلك الخاضعة لإدارتها، متوسط إشغال بنسبة 82% في الربع الأول من العام 2024.

وسجلت محفظة الشركة من الإيرادات المتكررة، والتي تشمل المراكز التجارية، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير التجاري، إيرادات مجتمعة بلغت 2.3 مليار درهم. وتشكّل هذه الإيرادات نسبة 34% من إجمالي إيرادات «إعمار».

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