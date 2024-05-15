54 ألف مستفيد من «باقة موفق» لتسهيل الامتثال الضريبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة عدد المستفيدين من الخدمات والحوافز والامتيازات المتنوعة التي تتيحها «باقة موفق»، التي أطلقتها الهيئة لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها حققت نتائج إيجابية ملحوظة في عامها الأول.

وكشفت في بيان أن عدد المسجلين في «باقة موفق» من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع في أقل من عام إلى 54 ألف مستفيد بنهاية العام الماضي مقابل 51.66 ألف مستفيد عند إطلاقها في مارس 2023 بارتفاع نسبته 4.53 %.

وبلغ عدد الاتصالات الصادرة من الهيئة إلى مشتركي باقة موفق خلال العام الماضي 43.99 ألف اتصال، فيما بلغ عدد الزيارات المسجلة لمنصة «موفق» 1.66 ألف زيارة بنحو 6.4 آلاف نقرة على المنصة، وتم حجز 142 مقابلة من خلال المنصة.

وأوضحت أن المؤشرات تظهر أن «باقة موفق» تحظى باهتمام كبير من المعنيين بالقطاع الضريبي، حيث نشرت الهيئة 5 فيديوهات عبر منصتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» للتعريف بالباقة حصلت على أكثر من 1.23 مليون مشاهدة، فيما بلغت نسبة سعادة مستخدمي الباقة 96 %.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة : تؤكد المؤشرات أن «باقة موفق» حققت نجاحاً كبيراً بتقديم حلول ضريبية مبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية حيث تم تصميمها خصيصاً لتناسب هذا القطاع الحيوي الذي يُعد قوة دافعة للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم ومساندة الشباب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز