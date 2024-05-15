سهما «إعمار» يستحوذان على 15.3 % من سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من 15.3% من سيولة سوق دبي المالي في تداولات أمس، بسيولة ناهزت 106.6 ملايين درهم. وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة ليغلق عند 4136.85 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.87%.

وقاد سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 12 سهماً بالسوق مرتفعاً 13.3%، وصعدت في سوق دبي أسهم «أرامكس» 1.95%، و«سبينس» 1.94%، و«الإمارات ريم للاستثمار» 1.5%.

وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 117.7 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 363.6 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 299.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 474.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 174.9 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9058.46 نقطة متراجعاً 0.38% بنهاية جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 184.4 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 104 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 80.2 مليون درهم. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم بنك الشارقة 7.3%، ومجموعة أغذية 4.2%، وأدنوك للحفر 3.7%، وأمريكانا للمطاعم 2.3%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم موزعة بواقع 941.56 مليون درهم في سوق أبوظبي، و694.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 491.4 مليون سهم عبر تنفيذ 27.5 ألف صفقة.

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