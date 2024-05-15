1.7 مليار درهم أرباح «إعمار للتطوير»

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت «إعمار للتطوير» زيادة في مبيعاتها خلال الربع الأول بلغت 50% مع وصول القيمة الإجمالية للمبيعات إلى 12.9 مليار درهم مقارنة بمبلغ 8.6 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا الأداء نتيجة لإطلاق إعمار الناجح لعدد من المشاريع العقارية، والتي من شأنها أن تشكل إيرادات جيدة للمستقبل، وتسهم في التقدم الحثيث في تحقيق المبادرات الاستراتيجية للشركة، لتعزيز مكانتها كمطور عقاري موثوق به.

وخلال الربع الأول من عام 2024 (من يناير إلى مارس) حققت شركة «إعمار للتطوير» أرباحاً ونمواً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بمبلغ 1.7 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 48% مقارنة مع الربع الأول من العام 2023، ووصلت المبيعات المتراكمة للشركة إلى 65.7 مليار درهم، والتي سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات المقبلة.

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