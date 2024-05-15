314 مليون درهم أرباح مجموعة موانئ أبوظبي خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية، مع زيادة الإيرادات بأكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 3.89 مليارات درهم، وبنسبة تزيد على 22% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل بعد استثناء تأثير عمليات الدمج والاستحواذ.

أرباح

و بلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 314 مليون درهم ليقع ضمن نطاق التوجيه لهذه الأرباح بين 25-30% على المدى المتوسط الذي تم تأكيده في نهاية عام 2023.

ورغم ارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك (بنسبة تزيد على 64% على أساس سنوي) بالإضافة إلى تكاليف التمويل (بنسبة تزيد على 70% على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2024، وتكاليف صفقات الدمج والاستحواذ، فقد نمت الأرباح قبل استقطاع الضرائب وحصص الأقلية بشكل كبير لتبلغ 27% على أساس سنوي وتصل إلى 462 مليون درهم، بما في ذلك الدخل من توزيعات الأرباح الذي وصل إلى 62 مليون درهم، والذي نتج عن استثمار المجموعة بنسبة 10% في شركة الجرافات البحرية الوطنية. وزاد إجمالي صافي الأرباح بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى 400 مليون درهم، وزاد صافي الأرباح بعد استقطاع حصص الأقلية ليبلغ 314 مليون درهم.

وفي الربع الأول من عام 2024، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي صفقات الاستحواذ على كل من «ايه بي ام تيرمينالز قسطليون» في إسبانيا، وشركة «سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات» في أوروبا، و«محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة» في باكستان، وشركتي «دبي للتكنولوجيا» و«جي إف إس» في دولة الإمارات.

ويُعزَى نمو كل من الإيرادات والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى الأداء القوي لكل من القطاع البحري والشحن، وقطاع الموانئ، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، بالإضافة إلى تأثير عمليات الدمج والاستحواذ، لا سيما مع استكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة نواتوم في 30 يونيو 2023، واستكمال صفقة الاستحواذ على شركة «جي إف إس» في 31 يناير 2024.

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