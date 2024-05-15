إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع كبار تنفيذيي وخبراء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم في «منتدى تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A)» في دبي لبحث مسار التحول من تقنية الجيل الخامس إلى الجيل الخامس المتقدم (5G-A)، ومناقشة التطورات التقنية متعددة الأوجه والتأثيرات العملية لهذا التحول، وشهد المنتدى إطلاق تقنية الجيل الخامس المتقدم (5G-A) في دولة الإمارات، فأعلن ممثلو القطاع خططهم لنشر واعتماد هذه التقنية المتطورة في الدولة، وجاء هذا الإعلان المهم وسط حضور كبار الممثلين عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«إي آند الإمارات»، و«دو»، إلى جانب ممثلين عن مجلس سامينا للاتصالات، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، والرابطة العالمية للنطاق العريض، وشركتي «إم إي آي جي» و«شاوماك».

حضر المنتدى نخبة من المتحدثين والضيوف رفيعي المستوى من شركات الاتصالات والهيئات التنظيمية والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا وشركاء قطاع الاتصالات في المنطقة، وكان في مقدمتهم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات (TDRA)، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، والرابطة العالمية للنطاق العريض (WBBA)، ومقدمو المنتجات والحلول والخدمات، وممثلون عن شركاء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات، كما حضر المنتدى وفود إعلامية من الإمارات المنطقة.

وألقى المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الكلمة الافتتاحية للمنتدى.

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