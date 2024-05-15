دبي للاستثمار تسجل أرباحاً بقيمة 119.9 مليون درهم في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي للاستثمار تحقيق أرباح صافية للربع الأول من سنة 2024 بلغت بعد حسم الضرائب 119.96 مليون درهم عائدة لملاك الشركة، مقارنةً بـ314.44 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وقد ارتفعت الأرباح بنحو 90 % منذ بداية العام الجاري بعد استثناء المكاسب غير المتكررة من التقييم العادل للعقارات الاستثمارية في العام الماضي.

ويُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الأداء القوي لقطاع العقارات الذي اتسم بإيرادات كبيرة ناجمة عن مبيعات العقارات، إضافةً إلى المساهمات الكبيرة من شركات المحفظة الاستثمارية التي عززت تدفق الإيرادات، كما أدت العمليات التشغيلية في مختلف قطاعات الأعمال دوراً مهماً في تعزيز الربح، وبلغ مجمل الإيرادات لهذه الفترة 791.88 مليون درهم، مقارنةً بـ1.01 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، وحافظ مجمل الأصول على أداء مستقر عند 21.46 مليار درهم.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: تبرز هذه النتائج المسار التصاعدي طويل الأمد ومحفزات النمو في السوق العقارية ودولة الإمارات عموماً، ما يدعم مبادراتنا الاستراتيجية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو.

وعلى الرغم من بعض التقلبات المستمرة على المستوى الإقليمي، فإن الاقتصاد الكلي أظهر مرونة ملحوظة، وقد حققنا نتائج ملموسة نتيجةً للأداء القوي للمجموعة ومشروعاتها العقارية التي لا تزال قيد التنفيذ. ويواصل مشروع دانة بيى في رأس الخيمة تسجيل مستويات طلب قوية مع تقدم أعمال البناء بوتيرة جيدة، كما يبرز إطلاق فيوليت تاور مستويات الطلب المتنامية في قطاع العقارات السكنية متوسطة السعر.

وإضافةً إلى ذلك، نجح صندوق المال كابيتال ريت في استكمال إصدار حقوق الأولوية الأخيرة، مؤكداً التزام المجموعة استثمارات استراتيجية مجزية، وسوف تواصل دبي للاستثمار تعزيز استثماراتها في القطاعات والأصول التي تحفز النمو طويل الأمد وفقاً لاستراتيجيتها لتوفير القيمة للمساهمين.

آفاق مستقبلية

وتتوقع المجموعة استمرار الزخم الإيجابي طيلة 2024، مدفوعة بالنمو القوي لقطاع العقارات، وتلتزم المجموعة بنمو محفظتها الاستثمارية والتوسع الاستراتيجي في أصولها بشكل رئيس، وهو مايبرز في الإطلاق المرتقب لمجمع دبي للاستثمار في أنغولا والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية والنمو الاقتصادي في أفريقيا.

وبفضل ثقة المستثمرين القوية ودعم السوق، تتطلع الشركة إلى المضي قدماً في 2024 بمرونة تامة.

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