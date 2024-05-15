«بروبرتي فايندر» تعلن إتمام صفقة شراء كامل حصة مستثمر بشركتها

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بروبرتي فايندر»، بوابة التكنولوجيا العقارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجاحها في الحصول على تمويل دين بقيمة 90 مليون دولار لإتمام صفقة إعادة شراء كامل حصة المستثمر في شركتها «بيكو كابيتال».

وتولت عملية تمويل الدين «فرانسيسكو بارتنرز» (شركة الاستثمارات المالية العالمية الرائدة، والتي تتمتع بحضور قوي في سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، والمتخصصة في إبرام الشراكات مع شركات التكنولوجيا.

وقد استخدمت بروبرتي فايندر المبلغ لتمويل إعادة شراء الحصة الكاملة التي تمتلكها «بيكو كابيتال» في الأولى، إذ تُعد «بيكو كابيتال» أول مستثمر مؤسسي في شركة بروبرتي فايندر. بينما قامت «جي بي مورغان» بدور المستشار المالي .

وتُعد «بيكو كابيتال» من أوائل شركات رأس المال الاستثماري التي تأسست في الإمارات، ومستثمراً رئيسياً في المرحلة الأولى من تمويل «بروبرتي فايندر»، وكان لها دور أساسي في تطور الأخيرة ونجاحها. وأسفرت صفقة إعادة شراء الحصة عن حصول «بيكو كابيتال» على عائدات كبيرة على استثمارها في «بروبرتي فايندر».

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