بوسطن كونسلتنج: «من إي آند» الرابعة عالمياً في نمو القيمة السوقية بقطاع الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

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احتلت شركة اتصالات من إي آند، المركز الرابع عالمياً في قائمة أعلى الشركات في قطاع الاتصالات في العالم من حيث ارتفاع القيمة السوقية خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG). وكشف التقرير أن شركة اتصالات نجحت في تحقيق إنجاز استثنائي على المستوى الدولي من خلال زيادة قيمتها السوقية بمبلغ 18 مليار دولار بين 2019 و2023.

وحمل تقرير مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب عنوان «معادلة جديدة للنجاح: تقرير القيمة السوقية لشركات الاتصالات لعام 2024»،. وقال نونو جوميز، الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب: «شهد قطاع الاتصالات في العالم تحولات كبيرة خلال الأعوام الماضية، حيث أصبح التحول الرقمي والمبادرات الابتكارية والتمركز الاستراتيجي في السوق أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضاف جوميز أن نتائج التقرير تؤكد أن الشركات ذات الأداء المتميز، مثل اتصالات، قد تفوقت من خلال الحفاظ على قوة أداء أعمالها الأساسية، بجانب التوسع أحياناً من خلال الشراكات، إلى أسواق جديدة والاعتماد على التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن هذا الأداء المتّسم بالتركيز على تلك الجوانب عزز بصورة لافتة نمو قيمتها السوقية على مدار السنوات الخمس الماضية.

ويحدد التقرير خارطة طريق لكيفية نمو القيمة السوقية للشركات في قطاع الاتصالات، إذ إن هذا الهدف يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بالاهتمام بتطوير اقتصاد المعرفة، ودفع جهود التحول الرقمي. ومن خلال معادلة النجاح تلك، تمكنت شركات الاتصالات التي تتميز بالمرونة مثل «اتصالات»، من احتلال موقع جيد مكّنها من تحقيق نمو مستدام وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق ضمن مشهد رقمي سريع التطور.

وبناءً على تحليل ومتابعة مكثفين على مدار خمس سنوات، درست مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، الأداء والأساليب الاستراتيجية لـنحو 59 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم.

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