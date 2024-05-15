مصرف الإمارات للتنمية يطلق «حلول إدارة النقد»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية أمس إطلاق بوابة حلول إدارة النقد EDB Smart Connect، القناة الإلكترونية الشاملة والمبتكرة لإدارة النقد، والهادفة إلى تقديم تجربة رقمية سهلة لمتعاملي المصرف في جميع أنحاء الدولة.

توفر المنصة قناة مصرفية ذكية وآمنة وفعّالة مع حلول مصممة خصيصاً لمساعدة المتعاملين على إدارة جميع احتياجاتهم النقدية ومتطلبات رأس المال العامل. كما تتيح لهم أيضاً أخذ نظرة شاملة حول جميع حساباتهم وودائعهم وتمويلاتهم من خلال معلومات واضحة وشفافة حول وضع الموجودات والالتزامات الخاصة بهم.

وأكد شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يضع في الاعتبار جميع التوجهات التي تؤثر على التمويل لضمان تقديم أفضل الحلول الرقمية لإدارة النقد والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتي تشهد تطوراً متسارعاً بفضل الابتكارات التكنولوجية المتلاحقة، وقال: «تهدف حلول المصرف الجديدة لإدارة النقد إلى إعادة تعريف تجربة إدارة النقد ورأس المال العامل مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة واستخدام القدرات التقنية الحديثة لتعزيز الأمن والشفافية في جميع المعاملات المصرفية».

وأضاف زينل: «تسهم التحولات الرقمية في إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي، وهنا تبرز أهمية تبني تقنيات جديدة لابتكار حلول المصرف التمويلية وعلاقاته المصرفية. حيث إن التركيز على التحول الرقمي لا يسهم فقط في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، بل يوفر كذلك الإمكانات والمقومات لتحفيز المزيد من النمو عبر قطاعات التنمية الوطنية الرئيسة وتحقيق أثر اقتصادي أكبر».

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