«أدنوك» تسلم أول شحنة تجارية معتمدة من الأمونيا منخفضة الكربون إلى اليابان

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أعلنت «أدنوك» أمس تسليم أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه» من قبل «فيرتيغلوب» إلى شركة «ميتسوي وشركاه المحدودة» (ميتسوي)، حيث سيتم استخدامها في توليد الكهرباء النظيفة في اليابان.

وتم تنفيذ عملية إصدار شهادات الاعتماد الخاصة بخفض الكربون والتي تغطي مراحل الإنتاج وحتى التسليم، من قبل وكالة الاعتماد العالمية «تي. يو. في إس. يو. دي».

وتستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى مبلغ الـ84 مليار درهم (23 مليار دولار) الذي خصصته «أدنوك» للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات المناخ، كما تعكس كذلك الجهود التي تبذلها الشركة لمساعدة عملائها على خفض انبعاثات عملياتهم، خصوصاً في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها.

وتأتي الشحنة الجديدة كذلك امتداداً للشحنات السابقة التي نجحت «أدنوك» في تسليمها لعملائها في آسيا وألمانيا ضمن جهودها لتسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين منخفض الكربون والأمونيا.

وسيتم تخزين ثاني أكسيد الكربون الذي تم التقاطه من الشحنة المنتجة في مصنع «فرتيل»، المملوك بالكامل لشركة «فيرتيغلوب» والواقع في مدينة الرويس الصناعية، بشكلٍ دائم في أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، إن عملية تسليم أول شحنة تجارية مُعتمدة في العالم من الأمونيا منخفضة الكربون المُنتجة باستخدام تقنية «التقاط الكربون وتخزينه» لشركة «ميتسوي» في اليابان، تؤكد التزام «أدنوك» المستمر بتسريع جهود تطوير أنواع الوقود منخفض الكربون لدعم تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وأضاف أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجال الطاقة، وتسعى أدنوك من خلالها إلى بناء مستقبل منخفض الكربون، حيث يقوم الهيدروجين والوقود الناقل له، مثل الأمونيا، بدور مهم في خفض الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، مؤكداً مواصلة العمل مع العملاء لتطوير الحلول التي تساعدهم على خفض انبعاثات عملياتهم. و«أدنوك» من أوائل الشركات الرائدة بمجال إنتاج الهيدروجين.

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