75 مليون درهم أرباح «سبينس» للربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سبينس المدرجة حديثاً في سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس الماضي. ويشكل ذلك أول تحديث للبيانات المالية للمجموعة منذ إدراجها في سوق دبي المالي بتاريخ 9 مايو الجاري.

وارتفعت إيرادات سبينس بنسبة 10.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 815 مليون درهم في الربع الأول مدفوعة بنمو عدد المعاملات بنسبة 9.5 % تقريباً على أساس سنوي. وارتفع الربح الإجمالي بنسبة تزيد على 15 % على أساس سنوي ليصل إلى 336 مليون درهم في الربع الأول.

ووصل هامش الربح الإجمالي إلى 41.2 % في الربع الأول من عام 2024 بتحسن قدره 1.5 % مقارنة بالعام السابق، ويعود هذا التوسع في الهامش بشكل رئيس إلى قدرات الشركة في مجال سلسلة التوريد الفعالة، إلى جانب الاستراتيجية الناجحة لمنتجات العلامة التجارية الخاصة بها.

وبلغ إجمالي الأرباح المعدلة للشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 151 مليون درهم في الربع الأول بزيادة قدرها 8.7 % على أساس سنوي، وبهامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 18.5 % متأثراً بتكاليف الاكتتاب العام لمرة واحدة التي تبلغ نحو 10 ملايين درهم، والنفقات الأولية قبل افتتاح المتجر الأول للشركة في السعودية. وارتفعت الأرباح خلال هذه الفترة بنسبة 12.8 % على أساس سنوي لتصل إلى 75 مليون درهم، مع هامش ربح صافٍ بنسبة 9.2 %، أي بتحسن قدره 20 نقطة أساس تقريباً عن العام السابق.

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