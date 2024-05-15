«دناتا» تتطلع لصفقات اندماج واستحواذ في عدة شركات ومناطق

المصدر: دبي - رويترز

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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا القابضة التي تقدم خدمات المطارات والسفر في أكثر من 30 دولة، أمس، أن المجموعة تتطلع إلى فرص للاندماج والاستحواذ في عدة شركات ومناطق جغرافية تشمل أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس التنفيذي ستيف ألين: «ربما نتحدث في أي وقت مع 40 شركة مختلفة، وعن الكثير من الصفقات في نهاية المطاف»، مشيراً إلى أن المجموعة تركز على عمليات الاستحواذ الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وذكر أن أمريكا الجنوبية تمثل «فرصة هائلة لنمو السوق»، مشيراً إلى دول مثل البرازيل. وأضاف أن هناك مجالاً كبيراً على مستوى العالم للاندماج في مجال المناولة الأرضية بالمطارات.

ودناتا، التي تأسست عام 1959 تشمل عملياتها تزويد شركات الطيران بخدمات تقديم الطعام ومناولة الأمتعة والبضائع، كما تمتلك شركات تبيع عروضاً لقضاء العطلات وتقدم خدمات حجز السفر للأفراد والشركات.

وزادت أرباح دناتا في السنة المنتهية في 31 مارس بأكثر من أربعة أمثالها لتصل إلى 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار)، بحسب التقرير السنوي الذي أصدرته المجموعة أول من أمس.

وارتفعت إيرادات دناتا نحو 30 % إلى 19.2 مليار درهم بفضل زيادة الرحلات الجوية والسفر على مستوى العالم. وقال ألين للصحافيين إن النتائج تعززت بفضل العقود طويلة الأجل التي أعادت دناتا التفاوض بشأنها في الآونة الأخيرة لتأخذ في الاعتبار زيادة الأجور وتكاليف الغذاء.

وأضاف أن التأثير المالي للعاصفة الشديدة، التي شهدتها الإمارات الشهر الماضي «لم يكن كبيراً»، وسينعكس أي تأثير في السنة المالية الحالية التي بدأت في أبريل. وأعلنت مجموعة الإمارات زيادة أرباحها السنوية 71 % إلى مستوى قياسي بلغ 18.7 مليار درهم.

ورداً على سؤال عن خطط دناتا المحتملة لطرح أسهمها بالبورصة، قال ألين إن «الشركة قوية ومربحة»، لكن القرار بشأن أي إدراج متروك للحكومة.

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