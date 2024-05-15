«الطيران المدني» تصدر بروتوكولاً لتعزيز السلامة الجوية والتعامل مع الأمراض المعدية

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني «بروتوكولاً رائدًا لتعزيز السلامة الجوية، يهدف إلى المرونة في التعامل مع الأمراض المعدية» ويخدم جهود مكافحة انتشار الأمراض أثناء السفر بالطائرة. يتضمن البروتوكول عمليات للإبلاغ السريع من قبل محطات المشغلين وآليات التعاون مع دوائر وهيئات الصحة المحلية.

تم تطوير البروتوكول بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتم عرضه لأول مرة من خلال اجتماع «كابسكا» المشترك مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو). وذلك خلال زيارة لوفد رسمي من قطاع شؤون السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران إلى ألمانيا.

ضم وفد الدولة الكابتن محمد بوطويل الشامسي، مدير إدارة أول - عمليات الطيران، والكابتن إبراهيم الحمادي، مفتش أول عمليات الطيران العامة، والسيد محمد عباس، مفتش أول تدقيق عمليات الطيران. ويعتبر برنامج «كابسكا»، برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران الدولي، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وحظى البروتوكول بإشادة من ممثلي الكابسكا، وممثلي الإيكاو والحاضرين من الدول الأعضاء، للفكرة الرائدة التي تضمنها للتعاون بين الهيئة، الشركات الوطنية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإيكاو ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، على أهمية البروتوكول والذي يأتي ضمن حرص الهيئة على تعزيز السلامة الجوية العالمية ومرونة الصحة العامة وتطوير الجهود التعاونية مع الشركاء الدوليين، بما يضمن حماية المسافرين في جميع أنحاء العالم.

وقال عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، إن البروتوكول يساهم في تنظيم مكافحة الأمراض السارية عبر النقل الجوي، وتعزيز قدرات المطارات وتطوير أطر التعاون بين قطاع الطيران والقطاع الصحي.

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