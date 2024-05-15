«ريزورتس وورلد كروزيس» تتوسع خليجياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ريزورتس وورلد كروزيس توسيع نطاق عملها لتشمل الخليج العربي وخليج عمان مع باخرتها «ريزورتس وورلد ون» لتبحر لمدة 6 أشهر من مرساها في دبي.

وتبدأ الرحلات في 18 أكتوبر من المرسى الأم للباخرة في دبي، لتقدم رحلات بحرية لمدة ليلتين إلى جزيرة صير بني ياس في آخر الأسبوع بدءاً من يوم الجمعة، ورحلة بحرية لمدة ثلاث ليالٍ إلى عمان (خصب ومسقط) بدءاً من يوم الأحد، ورحلة بحرية لمدة ليلتين إلى الدوحة بدءاً من يوم الأربعاء. تقدم الشركة للركاب القدرة على دمج هذه الرحلات وتمديد فترتها لتصبح 4 ليالٍ أو 5 أو 7.

وقال مايكل جوه، رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزيس: «يسعدنا أن نقدم علامتنا التجارية ريزورتس وورلد كروزيس وباخرتنا ريزورتس وورلد ون إلى الخليج العربي. ونتطلع لدعم تنمية الرحلات البحرية السياحية في الخليج العربي وخليج عمان».

وتدير الشركة رحلاتها البحرية في مختلف المرافئ في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتايوان وإندونيسيا. ومن المتوقع إجراء 75 رحلة في المنطقة مع أكثر من 150 ألف راكب خلال فترة الأشهر الستة.

وقال سعود المهيري، مسؤول السياحة البحرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويأتي اختيار ريزورتس وورلد كروزيس للإمارة لتكون محطة رسو ووجهة أولى لمسار سفنها السياحية في منطقة الشرق الأوسط، ليؤكد ذلك المكانة التي تتمتع بها المدينة بوصفها عاصمة للرحلات البحرية في المنطقة».

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