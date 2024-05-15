«الإمارات دبي الوطني» يطلق خدمة الاستثمار بالسندات الجزئية في تطبيقه

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني إطلاق خدمة الاستثمار في «السندات الجزئية» في تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الحائز الجوائز «ENBD X». جاء ذلك في مشاركة البنك في قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي انعقدت في مدينة جميرا.

وفي سنة 2023 الماضية، كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل المؤسسات المالية في المنطقة التي تقدم خدمة الاستثمار في «السندات الجزئية» للمستثمرين الأفراد، وسيقوم البنك بتوسيع هذه الخدمة في منصته الرقمية لإدارة الثروات في تطبيق «ENBD X»، الذي يضم 96% من مستخدمي البنك النشطين.

ويتطلب سوق السندات الدولية عادةً حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 دولار أمريكي. وعبر «السندات الجزئية» المقدمة في تطبيق «ENBD X»، سيتمكن العملاء من استثمار مبالغ أصغر بقيمة 25,000 دولار أمريكي مع الاستمرار في الاستمتاع بمزايا المنتجات ذات الدخل الثابت، وتوفر «السندات الجزئية» العديد من المزايا للعملاء وتشمل توفير فرص تنويع الاستثمارات.

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