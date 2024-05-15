99 مليون درهم أرباح «الياه سات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام الجاري والمنتهية في 31 مارس 2024. وسجلت إيرادات الفترة ارتفاعاً نسبته 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 371 مليون درهم.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58% إلى 352 مليون درهم. وعلاوة على ذلك، تضاعف صافي الدخل تقريباً ليصل إلى 194 مليون درهم. وعلى أساس مطبّع، ومع تعديل المواد والبنود غير المتكررة لإجراء المقارنة بالمثل، ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7%، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 247 مليون درهم، في حين تراجع صافي الدخل (الربح) بنسبة 8% ليصل إلى 99 مليون درهم.

وتحقق هذا الأداء القوي بفضل نمو الإيرادات عبر قطاعين من القطاعات التشغيلية للمجموعة، وقد زادت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات من خلال عقد طويل الأجل يضمن الاستقرار والحد من المخاطر، بنسبة 1% على أساس سنوي.

من جهة أخرى، فقد سجل قطاع الحلول المدارة الذي يعد ثاني أكبر قطاعات المجموعة من حيث الإيرادات، ويوفر حلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الشاملة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي والكيانات ذات الصلة، نمواً ملحوظاً في إيراداته بنسبة 19%، وكذلك هوامش ربحية أعلى، مستنداً بذلك إلى الأداء القوي للعام السابق، في حين سجّل قطاع حلول الاتصالات المتنقلة الذي يقدم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة باستخدام النطاق الترددي L-band، انخفاضاً في إيراداته، ويُعزى ذلك إلى تراجع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات. كما شهدت إيرادات قطاع حلول البيانات وهو الأصغر في المجموعة انخفاضاً في الإيرادات على خلفية تراجع أعداد المشتركين.

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