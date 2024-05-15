119 مليون دولار أرباح «فيرتيغلوب» الربعية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت فيرتيغلوب، المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 552 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 223 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح المعدل 119 مليون دولار.

تأثيرات

وتراجعت أسعار الأمونيا في الربع الأول من عام 2024 عن مستوياتها في الربع الرابع من عام 2023 بفضل التخفيف من حدة الاضطرابات في العرض وانخفاض أسعار الغاز مقارنة بالربع السابق، في حين تأثرت أسعار اليوريا باتجاهات متباينة، حيث حفّز الطقس الملائم ارتفاع الطلب في أمريكا الشمالية، بالتزامن مع تأخر موسم الزراعة في أوروبا، إضافة إلى الطلب الأقل من المتوقع في الهند، والذي قابله جزئياً ارتفاع معدلات الطلب في مناطق أخرى مثل البرازيل وأستراليا.

قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: يسرنا تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال الربع الأول من عام 2024، وتحقيق زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة، مدفوعة بارتفاع الإنتاج وانخفاض المخزون، ما أدى إلى زيادة بنسبة 22% و1% في حجم مبيعات الأمونيا واليوريا المنتجة لدى الشركة على التوالي.

يعكس هذا الأداء القوي الجهود المكثفة التي بذلها فريق فيرتيغلوب تجاه تحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرئيسية، عن طريق التركيز على التميز في العمليات التشغيلية والاستفادة من قدراتنا التجارية واللوجستية.

وقد حققنا هذه النتائج الجيدة في بيئة تتسم بتقلبات السوق وانخفاض الأسعار في الربع الأول من عام 2024، بسبب انخفاض أسعار المحاصيل والطاقة وانخفاض الواردات من الهند وأوروبا، إضافة إلى تحسن العرض وعودة بعض الطاقات الإنتاجية في الفترات الأخيرة.

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