دبي تستشرف مستقبل ابتكارات الذكاء الاصطناعي 5 يونيو

المصدر: (دبي - البيان)

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تنطلق فعاليات الدورة الافتتاحية من «مهرجان المستقبل - دبي» في 5 يونيو المقبل بمدينة إكسبو دبي وينظمه منصة «تريند هنتر» المتخصصة في استكشاف التوجهات الصاعدة وتسريع الابتكار، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ ويتضمن جدول فعاليات المهرجان سلسلة من الجلسات وورش العمل المبتكرة.

ويجمع الحدث العالمي نخبة من المتخصصين في قطاع الذكاء الاصطناعي وعشاق التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة التأثيرات التحويلية المستقبلية للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

ويسعى الحدث لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأفراد المعنيين بدفع عجلة الابتكار، عبر عقد سلسلةٍ من الجلسات وورش العمل التفاعليّة التي تُتيح للمشاركين الاطلاع على مواضيع جوهرية تتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته غير المحدودة على مختلف القطاعات، بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتنقّل والضيافة والطب والرعاية الصحية، وغيرها.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»: يمكن للذكاء الاصطناعي إحداث تغيير جذري في أسواق الشرق الأوسط من خلال تمكين الخدمات وتقديم الأعمال الحديثة والمبتكرة، خاصة في ظلّ هذا الانتشار غير المسبوق للذكاء الاصطناعي.

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