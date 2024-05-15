140 % نمو أعداد المتسوقين عبر الإنترنت بالإمارات في 4 سنوات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف تقرير شركة «Checkout.com» السنوي الرابع للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تم إصداره على هامش مشاركة الشركة في معرض «سيملس» الشرق الأوسط 2024، عن زيادة الإقبال على التسوق عبر الإنترنت في الإمارات أكثر من أي وقت مضى، حيث شهد عدد الأفراد ممن يتسوقون عبر الإنترنت شهرياً أو أكثر، ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 140 % منذ 2020.

وتُعزز هذه التفضيلات المتزايدة للتجارة الرقمية بثقة تبديها 49 % من المستهلكين في الإمارات الذين يخططون لزيادة التسوق عبر الإنترنت في العام القادم.

ويسلط التقرير الضوء على التطور الديناميكي لمشهد التجارة الرقمية في المنطقة، حيث تظهر البيانات توجهاً متزايداً نحو المدفوعات الرقمية، ويؤكد أهمية منصات التجارة الرقمية في تلبية احتياجات وتفضيلات المستهلكين المتغيرة في الإمارات.

ومع استمرار نمو وتشعب الاقتصاد الرقمي في المنطقة، يقدم التقرير أيضاً رؤى حول كيفية وصول المستهلكين للسلع والخدمات، كما ينوّه إلى المنصات المفضلة لاستكمال عمليات الشراء عبر الإنترنت، والفرص المتاحة للتجار لتحقيق أداء أفضل من خلال مدفوعاتهم الرقمية.

وقد عملت الشركة على تتبع مشهد التجارة الإلكترونية المزدهر في المنطقة على مدى السنوات الأربع الماضية، وبذلك يتناول التقرير الأخير تحليلاً متعمقاً بأثر رجعي لاتجاهات التجارة الإلكترونية على مدى الأشهر الـ 48 الماضية، ليرصد بذلك معدلات النمو لفهم حجم التغيير الذي تشهده التجارة الرقمية في المنطقة خلال تلك الفترة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز