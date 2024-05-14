دبي كوميرسيتي: سيمليس الشرق الأوسط 2024 يرسخ دبي وجهة للاستثمارات في التجارة الرقمية

المصدر: دبي - وام

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أكدت دبي كوميرسيتي أن مشاركتها بمعرض سيمليس الشرق الأوسط 2024، يرسخ مكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع التجارة الرقمية.

ويدعم الاستراتيجيات الوطنية للاقتصاد الرقمي لنمو القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال فيصل جاسم، مدير إدارة أول مبيعات في دبي كوميرسيتي في كلمة له في المعرض الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 16 الجاري، إن دبي كوميرسيتي جزء من الفعالية التي تعتبر من أبرز الفعاليات المتخصصة بالحلول الذكية للمدفوعات والتجارة الرقمية والتجزئة.

المزايا التنافسية

وأوضح أن دبي كوميرسيتي تستعرض حزمة من المزايا التنافسية التي تشمل خدمات الاستشارات الاستراتيجية وحلول التخزين والتوصيل وخدمات تأسيس الشركات والدعم الجمركي وخدمات التسويق والحلول اللوجستية والتراخيص.

وأشار فيصل جاسم، إلى أن خدمة «لوجي - فلو» من الحلول المهمة والمميزة خاصة في ظل التوقعات بأن تصل حصة مبيعات التجزئة للتجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 12.6 % من إجمالي تجارة المبيعات بحلول عام 2026.

وقال: «إن دبي كوميرسيتي تعتمد حلول «الذكاء الاصطناعي» إضافة إلى مفهوم وخدمات التجارة الاجتماعية من شركة «Socialee» وغيرها من الخدمات والمزايا».

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