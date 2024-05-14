«أدنيك» تشارك في فعاليات معرض إيمكس فرانكفورت بألمانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك مجموعة أدنيك في فعاليات معرض إيمكس فرانكفورت بألمانيا، والذي يقام هذا العام تحت شعار «نبضات مجتمع فعاليات الأعمال العالمية»، من 14 إلى 16 الجاري بهدف استعراض الحوافز، التي يقدمها مركز أدنيك أبوظبي لمنظمي الفعاليات في جميع أنحاء العالم.

وتسعى مجموعة أدنيك من خلال مشاركتها في المعرض للتأكيد من جديد على مكانتها الرائدة في صناعة سياحة الأعمال، وتسليط الضوء على قدراتها الاستثنائية في استضافة الفعاليات الدولية البارزة.

وشاركت مجموعة «أدنيك» في جلسة إفطار استكشف العالم العربي (Discover Arabia)، إلى جانب أصحاب المصلحة من الشرق الأوسط المعنيين بقطاعات سياحة الأعمال والمعارض والمؤتمرات والسياحة الترفيهية، حيث قدمت مجموعة أدنيك وشركاتها التابعة عرضاً توضيحياً شاملاً.

وتسعى «أدنيك» عبر شركاتها التابعة والتي تعمل في تنظيم استضافة وإدارة الفعاليات العالمية الكبرى، وكل ما يرتبط بتلك القطاعات، للتأكيد على جودة مرافقها وبنيتها التحتية الفريدة والاستثنائية، إلى جانب قدرتها على استيعاب كبريات الفعاليات العالمية والمتخصصة على نطاق واسع.

وجرى خلال الإفطار استعراض لمركز أدنيك أبوظبي باعتباره أكبر مركز للمعارض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تقدر بنحو 153 ألف متر مربع، وهو ما يتيح لمجموعة واسعة من منظمي الفعاليات العالمين توظيف وإدارة تلك المساحة، بما يتناسب مع الفعاليات الدولية الضخمة والمتنوعة، والتي تستقطب الآلاف من العارضين والزوار الدوليين.

جوائز عالمية

وقال خليفة بهويل القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز أدنيك: «إن مركز أدنيك أبوظبي الحائز العديد من الجوائز العالمية يوفر لمنظمي المعارض والمؤتمرات العالميين وغيرها المرافق المتطورة والرائدة ذات القدرات والامكانيات الهائلة لاستيعاب الآلاف من العارضين والزوار على حد سواء.

وأوضح أننا في أدنيك نعمل على رفع مستوى قطاع سياحة الأعمال في الشرق الأوسط،من خلال تعزيز سمعة ومكانة أبو ظبي كوجهة رئيسية لسياحة الفعاليات والمؤتمرات الدولية والمتخصصة، حيث استقطب المركز في العام الماضي 282 فعالية ورحب بأكثر من 1.5 مليون زائر.

وأضاف أننا نواصل العمل على ما تحقق من نجاحات مع التركيز على الاستدامة التي تأتي على رأس أولويات المجموعة، ونسعى جاهدين لقيادة مبادرات التنمية المستدامة للتأثير بشكل إيجابي على البيئة والمجتمعات المحلية».

وجهة للمعارض

وتأتي مشاركة أدنيك في إيمكس فرانكفوت لتعزيز مكانة المجموعة كوجهة للأحداث الرئيسية للمعارض والمؤتمرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تستهدف أدنيك التأكيد على قدرتها باستضافة أحداث من الدرجة الأولى وتعزيز الدور المحوري لأبو ظبي كمركز لمنظمي الأحداث الدولية.

وتمكنت مجموعة أدنيك من مشاركتها في معرض إيمكس فرانكفورت من إقامة اتصالات والتواصل مع المنظمات في جميع أنحاء العالم، مما فتح الأبواب أمام فرص التعاون المحتملة.

وجري استعراض للقطاعات التي تعمل من خلالها المجموعة،ومنها كابيتال 360 لتجارب الفعاليات والتي تعمل عبر مجموعتها الواسعة من الموردين لتقديم خدمات التصميم والإنتاج السمعي البصري والإدارة لكافة الفعاليات والأنشطة المصاحبة للفعاليات والمؤتمرات العالمية، وتوفير كل تلك الخدمات لضمان تقديم الفعاليات بطريقة تليق بسمعة الإمارات العربية المتحدة العالمية والإقليمية المرموقة.

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