370 شركة لإدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: وام

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يحتضن مركز دبي المالي العالمي، الآن، أكثر من 370 شركة لإدارة الثروات والأصول، تتألف بشكل أساسي من شركات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق بيان صحفي أصدره المركز اليوم.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي " تواصل دبي لعب دور محوري كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب شركات إدارة الثروات والأصول، حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي الآن أكثر من 370 شركة كما تسهم مجموعات كبيرة من الثروات التي تتضمنها الصناديق السيادية والمكاتب العائلية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، فضلاً عن مناخ الاستقرار والنجاح الذي حققه المركز خلال مسيرته على مدار 20 عاماً، في استقطاب أفضل مديري الاستثمار في العالم بدءاً من المدراء التقليديين إلى المدراء البدلاء".

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