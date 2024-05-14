شرطة دبي تضم إعمار العقارية إلى «إسعاد»

المصدر: دبي- البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، و«إعمار العقارية» مذكرة شراكة، تقدم بموجبها إعمار العقارية خصماً بقيمة 20% لحاملي بطاقة إسعاد على الإقامة الفندقية والمطاعم، ولغاية 25% من إعمار للترفيه.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، السيدة منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب إعمار، السيد طلال أحمد عبد الله سالم بالعلاء، الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود مركز بطاقة إسعاد على استقطاب أبرز الوجهات الترفيهية العالمية التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع، بما يعزز سعادة حاملي بطاقة الخصومات إسعاد، وينعكس إيجاباً على جهودهم في العمل وإنتاجيتهم.

يُذكر أن برنامج الخصومات «إسعاد»، يقدم عروضاً مميزة وحصرية لحاملي بطاقة إسعاد، في 10 قطاعات، السياحة والسفر، والمطاعم والمنتزهات الترفيهية، والتسوق الالكتروني، والمجمعات التجارية وقطاع التجزئة، والصحة والرياضة، والسكن، والأسرة، والتعليم، والسيارات، والقطاع العام.

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