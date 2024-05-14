1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام تعاملات الثلاثاء

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات، اليوم "الثلاثاء"، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

ووفق بيانات الأسواق، توزعت السيولة بواقع 941.5 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و694.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 491.3 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.5 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.8 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و700.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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