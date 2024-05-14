"دي بي ورلد" تعتمد حلولاً كهربائية ذاتية القيادة لنقل البضائع

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، اليوم، عن شراكة جديدة مع شركة "إينرايد" لنقل البضائع، لتحويل عمليات تدفق الحاويات بين المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية داخل ميناء جبل علي، ما سيعزز الكفاءة والاستدامة، ونشر أكبر أسطول من حلول النقل ذاتية القيادة التي تعمل بالكهرباء في الشرق الأوسط على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ومن المقرر، وفق بيان صدر عن المجموعة، أن تبدأ شركة "إينرايد" تقديم خدماتها في نهاية العام الحالي، في شراكة تهدف إلى توسيع نطاق العمليات لدعم حوالي 1600 حركة مناولة يومياً باستخدام أسطول مكون من 100 شاحنة كهربائية متصلة، ستتم إدارتها من خلال نظام "إينرايد ساغا"، وكذلك نشر مخطط تجريبي ذاتي القيادة في عام 2025.

وستسهم هذه الخدمة، عند الوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة، من خلال مهامها اليومية، في الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 14 ألفا و600 طن سنوياً من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون، وحوالي 158 طنا سنوياً من أكاسيد النيتروجين الأكثر صلة بتلوث الهواء.

وقال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي " تؤكد دي بي ورلد من خلال شراكتها مع إينرايد، التزامها بتعزيز وتطوير التجارة لتكون أكثر ذكاءً وسرعةً واستدامة".

من جانبه قال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة إينرايد " نعمل من خلال هذه الشراكة على دمج خبراتنا في مجال النقل باستخدام التكنولوجيا الرقمية والكهربائية والقيادة الذاتية مع الريادة العالمية لـ"دي بي ورلد" في الخدمات اللوجستية".

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